Putin, il suo discorso mostra che l'invasione russa «sta fallendo»: l'analisi della Gran Bretagna (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per il governo britannico, il discorso del presidente russo Vladimir Putin mostra che l'invasione russa dell'Ucraina «sta fallendo». Così il ministro della Difesa Ben... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 settembre 2022) Per il governo britannico, ildel presidente russo Vladimirche l'dell'Ucraina «sta». Così il ministroDifesa Ben...

martaottaviani : #Putin ormai è fuori controllo, pronto a mandare il suo Paese al macello con forze che sa di non avere. Da uno così… - GiovaQuez : Scholz all'Onu: 'Putin rinuncerà a questa aggressione imperialista solo se realizzerà che non può vincere. Per ques… - GiovaQuez : @rulajebreal @GeorgePapa19 Il suo partito appoggia apertamente Putin, e non solo per la questione Ucraina. Un movim… - LorisSucci : RT @elevisconti: Fa impressione la quantità di bugie plateali che #Putin e il suo grottesco regime sono in grado di raccontare. Ancor più i… - status258668807 : Ecco PIRO PIRO il prototipo del pesce che abbocca alle patetiche minacce di Putin. Chiaramente ci inchiniamo al suo… -