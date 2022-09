Putin è debole e questo preoccupa Biden (Di mercoledì 21 settembre 2022) I referendum farsa, la minaccia nucleare, la mobilitazione dei riservisti che mette molti russi in fuga dalla Russia: emerge il lato fragile del Cremlino. Ma questo aumenta i rischi. Il presidente Usa è prudente all’Onu: “Una guerra atomica non può essere vinta e non deve essere combattuta”. Al Palazzo di Vetro si prepara l'incontro tra Lavrov, Blinken e Kuleba, presieduto dai francesi Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 settembre 2022) I referendum farsa, la minaccia nucleare, la mobilitazione dei riservisti che mette molti russi in fuga dalla Russia: emerge il lato fragile del Cremlino. Maaumenta i rischi. Il presidente Usa è prudente all’Onu: “Una guerra atomica non può essere vinta e non deve essere combattuta”. Al Palazzo di Vetro si prepara l'incontro tra Lavrov, Blinken e Kuleba, presieduto dai francesi

