Prodigy Technovations annuncia l' innovativo analizzatore di protocollo PCIeGen3 4

(Di mercoledì 21 settembre 2022) BENGALURU, India, 21 settembre 2022 /PRNewswire/Pvt. Ltd, una società con sede a Bangalore, presenta il suodi/4-PA PCIe che supporta velocità di 2.5, 5.0, 8.0 e 16 GT/sec. L'di/4 è utilizzato per lo sviluppo e la convalida dell'interfaccia PCIe per bus M.2, U.2 e PCIe incorporato. Gli ingegneri che operano nel settore delle reti mobili, automobilistico e 5G utilizzano questo prodotto per eseguire il debug dei problemi di progettazione a livello dinel PCIe. PGY-/4-PA fornisce la soluzione migliore del settore per monitorare e decodificare simultaneamente il traffico PCIe a 2.5GT/s a 16GT/s e supporta la ...

Prodigy Technovations Pvt. Ltd, a Bangalore-based company, introduces its PGY-SSM-EV-Tester SD, eMMC AC/DC Electrical Validation Tester for electrical characterization of SD card for UHS-I and eMMC ...