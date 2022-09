Pjanic: 'Juve, non ha senso cacciare Allegri. Sa come uscire dalla crisi' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Miralem Pjanic si schiera in difesa del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Il centrocampista bosniaco dello Sharjah ha dichiarato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Miralemsi schiera in difesa del tecnico dellantus, Massimiliano. Il centrocampista bosniaco dello Sharjah ha dichiarato...

pascar21 : 'troppe negatività nella Juve...basta poco per uscirne' #Pjanic a #Tuttosport @juventusfc ???? - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Pjanic: “I giocatori sono consapevoli della situazione” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.co… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Pjanic: '#Juve, non ha senso cacciare #Allegri. Sa come uscire dalla crisi' - junews24com : Pjanic: «Non ha senso cambiare Allegri. Basta questo per rimontare» - - cmdotcom : #Pjanic: '#Juve, non ha senso cacciare #Allegri. Sa come uscire dalla crisi' -