Petrolio: prezzi in rialzo, Brent sopra 91 dollari (Di mercoledì 21 settembre 2022) I prezzi del Petrolio sono in rialzo rispetto alla chiusura di ieri. Il Wti americano sale dello 0,48% a 84,34 dollari al barile, mentre il Brent quotato a Londra segna +0,51% a 91,08 dollari. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Idelsono inrispetto alla chiusura di ieri. Il Wti americano sale dello 0,48% a 84,34al barile, mentre ilquotato a Londra segna +0,51% a 91,08. ...

Petrolio: prezzi in rialzo, Brent sopra 91 dollari
I prezzi del petrolio sono in rialzo rispetto alla chiusura di ieri. Il Wti americano sale dello 0,48% a 84,34 dollari al barile, mentre il Brent quotato a Londra segna +0,51% a 91,08 dollari.

Perché il diesel è più costoso della benzina
L'impennata dei prezzi dei due combustibili dopo la pandemia ha una radice comune: l'aumento del prezzo della principale materia prima, il petrolio. Ma 'da lì le strade si dividono'.