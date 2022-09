No, questo non è il Presidente ucraino Zelensky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 16 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un gruppo di uomini con parrucche e costumi attillati con colori che rimandano a una mimetica militare. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «New York 1999. Riconoscete quel tipo a destra? Da mesi ci chiede soldi, armi e ha fatto salire i prezzi dell’energia alle stelle». Il riferimento è all’uomo in primo piano che indossa una parrucca nera e sembra essere Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina, Paese in guerra dopo l’invasione militarmente dalla Russia a partire dallo scorso 24 febbraio. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. La foto originale è stata scattata il 25 giugno 2006 (e non nel 1999) a New York (Stati Uniti), durante un gay pride e nella versione originale ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 16 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un gruppo di uomini con parrucche e costumi attillati con colori che rimandano a una mimetica militare. Lo scatto è accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «New York 1999. Riconoscete quel tipo a destra? Da mesi ci chiede soldi, armi e ha fatto salire i prezzi dell’energia alle stelle». Il riferimento è all’uomo in primo piano che indossa una parrucca nera e sembra essere Volodymyrdell’Ucraina, Paese in guerra dopo l’invasione militarmente dalla Russia a partire dallo scorso 24 febbraio. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. La foto originale è stata scattata il 25 giugno 2006 (e non nel 1999) a New York (Stati Uniti), durante un gay pride e nella versione originale ...

