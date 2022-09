Montella, incendio in cucina: Pasquale muore a 50 anni (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si chiamava Pasquale Dello Buono e avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 27 settembre l’uomo che ha perso la vita nell’incendio divampato all’interno della sua abitazione nella serata di ieri. Le fiamme si sono sviluppate probabilmente dalla cucina trasformando la casa in una trappola. incendio a Montella (Avellino), Pasquale muore a 50 anni Pasquale abitava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si chiamavaDello Buono e avrebbe compiuto 50il prossimo 27 settembre l’uomo che ha perso la vita nell’divampato all’interno della sua abitazione nella serata di ieri. Le fiamme si sono sviluppate probabilmente dallatrasformando la casa in una trappola.(Avellino),a 50abitava L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

