(Di mercoledì 21 settembre 2022)11update è inda oggi in 190 paesi, pronto l’aggiornamento su 1,4 miliardi di dispositivi con10 e1111 UpdateÈ il nome dell’aggiornamento ufficiale dell’ultimo sistema operativo di Microsoft, disponibile a partire da oggi. Arriva a meno di un anno di distanza dal lancio della versione originale, portando con sé una lunga serie di novità sottoposte nei mesi scorsi a un’intensa fase di test, come sempre grazie alla collaborazione con la community degli Insider. Novità11Update Accessibilità A livello di accessibilità, porta con sé la possibilità di mostrare i sottotitoli per ogni contenuto riprodotto, indipendentemente dall’applicazione utilizzata. Le ...

infoitscienza : L’update Windows 11 2022 è ufficialmente in rollout - infoitscienza : Windows 11 ISO: scaricare e installare l'aggiornamento 22H2 o 2022 Update - techprincess_it : Arriva l'aggiornamento 2022 di Windows 11: tutte le novità - ITmanagerSlife : Windows 11 ISO: scaricare e installare l'aggiornamento 22H2 o 2022 Update - WindowsBlogIta : Iniziato il rilascio ufficiale di Windows 11 2022 Update! - download e guide per l'aggiornamento -

... a lungo testato nei mesi scorsi dagli insider del canale Preview, basta portarsi in Impostazioni , scorrere'elenco di sinistra in basso alla voce '' e, nella schermata a destra, ...Come si ottiene'aggiornamento11 2022 Non c'è da sorprendersi: Andate sunell'app Impostazioni e verificate se il vostro computer è idoneo all'aggiornamento. Come di ...