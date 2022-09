L’annuncio del club: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Benevento. Lo ha annunciato il club giallorosso attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: Il Benevento Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra al signor Fabio Cannavaro. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17,00, presso Palazzo Paolo V di Benevento, con posti riservati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè ildel. Lo ha annunciato ilgiallorosso attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: IlCalcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra al signor. Il tecnico verrà presentato alla stampa domani, giovedì 22 settembre, a partire dalle ore 17,00, presso Palazzo Paolo V di, con posti riservati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

