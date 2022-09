La moglie di Pazzini | ' ' Cacciare Ambra? Non da me' '

Corriere : Silvia Slitti, la moglie di Pazzini, accusa: «Ambra Angiolini occupa abusivamente casa nostra» - Gazzetta_it : Allegri-Ambra, è sempre caos. La moglie di Pazzini: 'Lei non va via da casa mia!' - CalcioWeb : Il caso #Allegri-#AmbraAngiolini torna alla ribalta: l'accusa della moglie di Pazzini - Sport_Fair : Torna alla ribalta la relazione tra #Allegri e #AmbraAngiolini: l'accusa della moglie di Pazzini - kluivertbogarde : RT @Corriere: Silvia Slitti, la moglie di Pazzini, accusa: «Ambra Angiolini occupa abusivamente casa nostra» -

Ladell'ex calciatore GiampaoloSilvia Slitti ha pubblicato alcune storie su Instagram lamentando che Ambra Angiolini, ex ...'Silvia Slitti, famosa organizzatrice di eventi edell'ex calciatore Giampaolo- scrive la Lucarelli sul quotidiano 'Domani' - mi racconta via Instagram quello che le sta accadendo con ...Silvia Slitti, event planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha reso nota, tramite il suo profilo Instagram, la particolare situazione che sta ...Non è un buon periodo per Massimiliano Allegri, dentro e fuori dal campo. L’allenatore della Juventus è a serio rischio esonero dopo il pessimo inizio di stagione in campionato e Champions League. E’ ...