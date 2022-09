Infortunio Rebic, segnali incoraggianti per il Milan: quando può tornare (Di mercoledì 21 settembre 2022) Infortunio Rebic, l’attaccante croato sulla via della guarigione: ecco quando potrebbe riaverlo il Milan Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, per quanto riguarda Ante Rebic, arrivano segnali molto incoraggianti sul rientro della piccola ernia emersa – con dolore importante – prima della partita di Reggio Emilia con il Sassuolo che lo ha costretto a fermarsi. L’attaccante del Milan si è sottoposto a una cura conservativa che ha permesso alla protrusione discale di rientrare in sede senza la necessità di dover intervenire chirurgicamente. Già nel corso della scorsa settimana Rebic aveva iniziato a lavorare con maggior intensità e il suo obiettivo è quello di essere pronto per la partita ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022), l’attaccante croato sulla via della guarigione: eccopotrebbe riaverlo ilStando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, per quanto riguarda Ante, arrivanomoltosul rientro della piccola ernia emersa – con dolore importante – prima della partita di Reggio Emilia con il Sassuolo che lo ha costretto a fermarsi. L’attaccante delsi è sottoposto a una cura conservativa che ha permesso alla protrusione discale di rientrare in sede senza la necessità di dover intervenire chirurgicamente. Già nel corso della scorsa settimanaaveva iniziato a lavorare con maggior intensità e il suo obiettivo è quello di essere pronto per la partita ...

alsecondoblucs : Rebic è la più grande contraddizione del Milan di Pioli. Arriva e fa panca, poi gioca e segna, poi infortunio, poi… - calciomercatoit : ????Tanti Auguri ad Ante #Rebic che oggi compie 29 anni ??Il croato ora è out per infortunio, ma può ancora essere im… - LucaDColella : RT @ilcasciavait: Ante arriva a 29: 94 presenze con 28 gol e 15 assist in poco più di tre stagioni rossonere, con anche qualche infortunio… - ilcasciavait : Ante arriva a 29: 94 presenze con 28 gol e 15 assist in poco più di tre stagioni rossonere, con anche qualche infor… - CalcioNews24 : #Milan, le ultime sulle condizioni di #Rebic ?? -