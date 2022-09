Immobile | ”Mondiale 2026? È un obiettivo!” | poi la risposta sulla Lazio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ciro, bomber e capitano dellaha rilasciato una lunga conferenza stampa a Coverciano, dove con la nazionale azzurra è in preparazione la sfida di Nations League di San Siro contro l’Inghilterra. “Questa maglia rappresenta tutto, è il massimo livello che si può raggiungere. Ci sono stati momenti di entusiasmo e momenti di delusioni, fino a quando l’Italia avrà bisogno di me ci sarò.” “La delusione della mancata qualificazione ai mondiali è stata fortissima, mi ha fatto pensare di lasciare l’azzurro, poi mi sono accorto che potevo dare ancora qualcosa. Se sto come sto adesso posso dare ancora tutto.” “I giovani d’oggi devono tornare a fare la gavetta, adesso con la pressione che abbiamo di non averne tanti si velocizza questo percorso. Giovani che mi piacciono? Scamacca, Pellegrini, Pinamonti, Raspadori, sono ragazzi ...

Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Nazionale, #Immobile: 'L'obiettivo è il mondiale americano e lo scudetto con la #Lazio' ?? Le parole del capitano… - sportli26181512 : Immobile: 'Ho pensato al ritiro, mi sento leader della Nazionale. Prossimo mondiale? Ci credo. Questa cosa fa rosic… - cmdotcom : #Immobile: 'Ho pensato al ritiro, mi sento leader della #Nazionale. Prossimo mondiale? Ci credo. Questa cosa fa ros… - LALAZIOMIA : Immobile: 'Ho pensato al ritiro, mi sento leader della Nazionale. Prossimo mondiale? Ci credo. Questa cosa fa rosic… - LeBombeDiVlad : ???? #Nazionale, #Immobile: 'L'obiettivo è il mondiale americano e lo scudetto con la #Lazio' ?? Le parole del capi… -

Commenta per primo Cirosi è presentato in conferenza stampa durante il ritiro con la Nazionale a Coverciano. L'... l'ipotesi ritiro e le chance di vederlo al prossimo: 'Ho dovuto ...Sognare si può, anzi si deve, ha sempre detto. E Ciro, ad anni 32, ha sogni alti: giocare il prossimocon l'Italia e vincere lo scudetto con la Lazio. le ambizioni "Nella mia carriera non mi sono mai dato limiti: sono state fiducia e ...Aveva deciso di lasciare la Nazionale e la maglia azzurra. «Per la delusione dopo la mancata qualificazione al Mondiale e per le critiche, a volte feroci, sui social ». Ciro Immobile si confessa a ...La delusione per la mancata qualificazione al Mondiale è ancora viva. E dopo la sconfitta nei play off con la Macedonia Immobile ha ammesso di aver pensato di lasciare la Nazionale, complici le tante, ...