I capelli dell’autunno inverno 2022/23 saranno speziati e avvolgenti

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Le tendenze colore dell’autunno/23 sembrano voler rievocare le tinte forti del deserto. A dominare incontrastati, infatti, sono i toni del biondo e del rosso, dalle tonalità più dorate e naturali, a quelle più particolari e accese. Nuance uniche, che permettono di avvolgere la chioma in una moltitudine di riflessi. Le collezioni dell’AI/2023 proposte dai saloni, in effetti, parlano chiaro: la prossima stagione sarà dedicata a colorazioni dalla brillantezza dorata. La caratteristica più interessante delle nuove tintedell’autunno/23, infatti, è che appaiono come avvolte in un’aura di luce. Le chiome, infatti, sembrano letteralmente avvolte da una luminosità preziosa, che si manifesta attraverso la sapiente combinazione tra sfumature e schiariture. ...