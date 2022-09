Ho Mobile lancia le nuove offerte di settembre: con la portabilità si parte da soli €5,99 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come è ben noto il mese di settembre è quello delle grandi offerte delle compagnie telefoniche e non poteva esimersi anche ho. Mobile, nota compagnia virtuale, secondo brand consumer dell’operatore telefonico della Gran Bretagna. ho. Mobile, 21/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una promozione molto interessante in quanto permette di ottenere un interessante pacchetto in cambio di una spesa minima, solo 5.99 euro al mese. Nel dettaglio, come riferito da Everyeye.it, si tratta della tariffa denominata ho. 50 Giga, e che permette appunto di ottenere 50 gigabyte di traffico Mobile, quindi minuti ed sms illimitati verso qualsiasi numero fisso e Mobile nazionale. Altra tariffa interessante è la ho. 150 Giga, che invece ha un prezzo leggermente superiore, 7.99 euro al mese, con lo ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Come è ben noto il mese diè quello delle grandidelle compagnie telefoniche e non poteva esimersi anche ho., nota compagnia virtuale, secondo brand consumer dell’operatore telefonico della Gran Bretagna. ho., 21/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di una promozione molto interessante in quanto permette di ottenere un interessante pacchetto in cambio di una spesa minima, solo 5.99 euro al mese. Nel dettaglio, come riferito da Everyeye.it, si tratta della tariffa denominata ho. 50 Giga, e che permette appunto di ottenere 50 gigabyte di traffico, quindi minuti ed sms illimitati verso qualsiasi numero fisso enazionale. Altra tariffa interessante è la ho. 150 Giga, che invece ha un prezzo leggermente superiore, 7.99 euro al mese, con lo ...

