fattoquotidiano : Eni nega: “Non ci risulta” (di @cdifoggia) - dorinileonardo : Gas, rischio default a catena dal 1° ottobre: conto alla rovescia per 100 operatori retail - comedian72 : RT @Michele_Arnese: Gas, rischio default a catena dal 1° ottobre. Quando scadono i contratti con cui i rivenditori al dettaglio si rifornis… - Giordan48430646 : RT @fuoridalcorotv: Italiani alla canna del gas: 1 su 4 a rischio povertà #Fuoridalcoro - luann1031111 : RT @Michele_Arnese: Gas, rischio default a catena dal 1° ottobre. Quando scadono i contratti con cui i rivenditori al dettaglio si rifornis… -

...i devastanti impatti sui prezzi del, per il quale ha ribadito la necessità di un tetto al prezzo delle importazioni da parte dell'Unione europea. "L'aumento del costo dell'energia mette a...È vero che i prezzi delsono scesi, ma molte altre categorie hanno continuato a salire, con il ... Il soloche l'inflazione possa salire ulteriormente spingerà i banchieri centrali a ...NEW YORK - Il premier Mario Draghi ha rilanciato dal Palazzo di Vetro dell'Onu dove sta partecipando all'Assemblea Generale, la candidatura della capitale per l'esposizione universale. "Voglio richiam ..."L'Italia ha reagito con tempestività per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, per accelerare lo sviluppo dell'energia rinnovabile. A oggi ...