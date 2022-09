Federer saluta con il doppio alla Laver Cup

(Di mercoledì 21 settembre 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L'ultimo singolare è quello che ha già giocato, più di un anno fa, nei quarti di finale di Wimbledon contro Hubert Hurkacz: la partita di addio di RogerCup sarà un, probabilmente venerdì sera, 23 settembre. Lo ha svelato proprio ‘Re Roger'vigilia della manifestazione da lui stesso ideata, laCup, gara a squadre tra Europa e Resto del mondo., 41 anni, capace di vincere in 24 anni di attività 20 titoli Slam e 103 tornei, ha parlato della scelta del momento del suo annuncio, che sarebbe dovuto arrivare prima ma “nelle due o tre settimane precedenti non sono stato bene, un gran mal di pancia. Perciò ho rimandato tutto. Tony (Godsick, il suo manager ndr) è quasi andato fuori di testa perchè mi ...

Ritiro, il messaggio del Napoli Anche il Napoli ha voluto omaggiare, uno dei più grandi tennisti della storia, con uno scatto che lo raffigura insieme con Diego Armando Maradona : ...Ecco il suo bellissimo messaggio per: 'Un genio, unico nella storia del tennis e un esempio per qualsiasi sportivo. Ti auguro il meglio per la tua nuova vita, ci mancherè vederti in campo e ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’ultimo singolare è quello che ha già giocato, più di un anno fa, nei quarti di finale di Wimbledon contro Hubert Hurkacz: la partita di addio di Roger Federer alla ...Ieri Roger Federer ha annunciato il suo ritiro. Il giocatore che il Napoli, in un post celebrativo su Twitter, rinomina "Il Maradona del tennis".