Fabrizio Corona sotto-choc: nello studio di Giletti... (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo scorso maggio Jake Daniels ha fatto la storia come unico calciatore professionista in attività in UK ad essersi dichiarato gay. Questa settimana è arrivato un altro coming out importante nel mondo del calcio, perché il trentenne Zander Murray ha deciso di uscire allo scoperto. Sembra il travestito Divine, icona dei film ancora di John Waters, la trans Elenoire Ferruzzi ora al GF Vip: dopo i post contro Sonia Bruganelli, ha confessato che avrebbe dormito volentieri con Antonino Spinalbese, ex di Belen che sembrava poco contento della cosa. Poi Ferruzzi ha confessato che le sue unghie lunghissime sono vere e che si é sottoposta a un intervento di vaginoplastica durato tredici ore. Come si sa, Adriana Volpe non ha mai legato con Sonia Bruganelli che anche quest' anno al GF Vip é opinionista mentre la prima ha rifiutato di entrare nella casa come concorrente. Ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lo scorso maggio Jake Daniels ha fatto la storia come unico calciatore professionista in attività in UK ad essersi dichiarato gay. Questa settimana è arrivato un altro coming out importante nel mondo del calcio, perché il trentenne Zander Murray ha deciso di uscire allo scoperto. Sembra il travestito Divine, icona dei film ancora di John Waters, la trans Elenoire Ferruzzi ora al GF Vip: dopo i post contro Sonia Bruganelli, ha confessato che avrebbe dormito volentieri con Antonino Spinalbese, ex di Belen che sembrava poco contento della cosa. Poi Ferruzzi ha confessato che le sue unghie lunghissime sono vere e che si éposta a un intervento di vaginoplastica durato tredici ore. Come si sa, Adriana Volpe non ha mai legato con Sonia Bruganelli che anche quest' anno al GF Vip é opinionista mentre la prima ha rifiutato di entrare nella casa come concorrente. Ieri ...

hiboss_hiboss : RT @FrankoR_Ca: @4everAnnina Fabrizio Corona tempo fa ci aveva litigato in tv definendolo un vecchio vestito da pappagallo! - infoitcultura : Non è l'arena, Giletti e il (vero) dramma di Fabrizio Corona, in diretta - Gogo44023218 : @andrea9737268 Figlio di Fabrizio Corona - FrankoR_Ca : @4everAnnina Fabrizio Corona tempo fa ci aveva litigato in tv definendolo un vecchio vestito da pappagallo! - n0tUrBiz : RT @p0liedrico: IN CHE SENSO VA A MILANO DA FABRIZIO CORONA WJDJENDMSK -