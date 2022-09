**Elezioni: Serracchiani (Pd), 'sulla 194 dalla Meloni enorme ambiguità'** (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "Meloni l'ha ripetuto" di non voler toccare la 194, "ma l'ha fatto con enorme ambiguità". Lo ha detto Debora Serracchiani in una intervista all'Adnkronos. "Il diritto viene travisato nelle parole della Meloni, è evidente cosa sta accadendo nelle regioni che sta governando Fratelli d'Italia. C'è una oggettiva difficoltà ad accedere alle possibilità della 194. Dopo di che, siamo tutti d'accordo che vada applicata completamente la legge ma, appunto, non siamo create le condizioni per impedire che questo avvenga", ha spiegato la capogruppo alla Camera del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set (Adnkronos) - "l'ha ripetuto" di non voler toccare la 194, "ma l'ha fatto con". Lo ha detto Deborain una intervista all'Adnkronos. "Il diritto viene travisato nelle parole della, è evidente cosa sta accadendo nelle regioni che sta governando Fratelli d'Italia. C'è una oggettiva difficoltà ad accedere alle possibilità della 194. Dopo di che, siamo tutti d'accordo che vada applicata completamente la legge ma, appunto, non siamo create le condizioni per impedire che questo avvenga", ha spiegato la capogruppo alla Camera del Pd.

mikemaran4 : @pdnetwork @serracchiani Vincerete l'elezioni ??????? Per l'amor di Dio e per l'amor d'Italia, non sia MAI !!!! - Io_Selvatica : RT @SeanFonnery: La @serracchiani dice “se vinceremo le elezioni ci occuperemo delle bollette”. Finora che al governo c’eravate che cazzo a… - Alexfacchinetti : RT @PenelopeVr46: @serracchiani Regime illiberale??? Ungheria? ?????????? Capisco che per voi che andate al governo senza mai vincere le elezion… - Nico01042014 : RT @SeanFonnery: La @serracchiani dice “se vinceremo le elezioni ci occuperemo delle bollette”. Finora che al governo c’eravate che cazzo a… - PenelopeVr46 : @serracchiani Regime illiberale??? Ungheria? ?????????? Capisco che per voi che andate al governo senza mai vincere le e… -