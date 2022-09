(Di mercoledì 21 settembre 2022) . Un episodio che non l’ha resa davvero felice in queste ore A turbare la madrina di Storie Italiane sono i risultati degli ascolti tv. In base ai dati di martedì 20 settembre, la sua trasmissione ha perso contro Federica Panicucci e il competitor Canale 5. Come L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : Il 21 settembre 2020 Eleonora e Daniele venivano uccisi da Antonio De Marco. Alla base del duplice omicidio l’invid… - Luca_zone : Lo stile di conduzione di Eleonora Daniele è pornografia dei sentimenti, ma il problema per decenni erano le varie d’Urso - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il 21 settembre 2020 Eleonora e Daniele venivano uccisi da Antonio De Marco. Alla base del duplice omicidio l’invidia che ques… - Alessan24682493 : Ma come fa a piacere Eleonora Daniele? La trovo fredda, poco empatica....mah - GiusPecoraro : RT @fanpage: Il 21 settembre 2020 Eleonora e Daniele venivano uccisi da Antonio De Marco. Alla base del duplice omicidio l’invidia che ques… -

Chiacchierata del cantante e di sua moglie connella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 21 settembre 2022. Nell'intervista, tra le altre cose, Edoardo e Frida hanno parlato del loro rapporto con Wilma Goich, ...Roberto Alessi , direttore di 'Novella 2000' e direttore editoriale del settimanale 'Visto', è intervenuto a 'Storie Italiane', trasmissione di Rai Uno condotta dae andata in onda nella giornata di oggi, mercoledì 21 settembre 2022. Il giornalista ha detto la sua sul caso Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ...Eleonora Daniele, pessime notizie per la conduttrice: che batosta. Un episodio che non l'ha resa davvero felice in queste ore ...Edoardo Vianello e la moglie Elfrida Ismolli: "Noi e Wilma Goich più vicini dopo il lutto" Chiacchierata del cantante e di sua moglie con Eleonora Daniele ...