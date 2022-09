Damilano | l’Enzo Biagi tarocco che scredita Salvini e Meloni

Leggi su lucascialo

In Rai cambia sempre tutto per non cambiare niente. Megafono del potere, gestito da chi va al governo fin dalla sua fondazione nel lontano 1956. Pure il pagamento del Canone obbligatorio non è cambiato. Storie di ieri e di oggi, di giornalisti faziosi che su una rete pubblica ricevono le chiavi di una trasmissione per