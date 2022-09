Da Malpensa a Seul su un Boeing 747 pilotato da un equipaggio tutto al femminile

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il mondo del volo non è più esclusiva maschile. È decollato martedì 20 settembre da Milano, in direzione(Corea del Sud) il primo voloe affidato a unesclusivamente. Alla guida la capitana Paola Gini e la prima ufficiale Vivien Allais, a cui è spettato il compito di riscrivere la storia dell’aviazione civile italiana, rendendola una volta per tutte più inclusiva. Un’occasione più unica che rara, ma che apre a nuove prospettive anche in termini di parità di genere. Perché anche pilotare un aereo è un lavoro da donna, non solo da maschio. Ai posti di comando le due donne hanno fatto decollare e portato a termine in tutta tranquillità il volo, su un747-4R7F di Cargolux Italia LX-UCV “Tre Cime di Lavaredo”. La notizia del primato è ...