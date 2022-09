CONTI: A TALE E QUALE NON PRENDO CHIUNQUE. E MALGIOGLIO AVVISA LA MUSSOLINI… (Di mercoledì 21 settembre 2022) Carlo CONTI scalda i motori del suo show punta di diamante. TALE e QUALE Show torna su Rai1 da venerdì 30 settembre. Nel cast troviamo Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Francesco Paolantoni che avrà Gabriele Cirilli come coach speciale. “Come ormai accade da anni, sono proprio i personaggi ad autocandidarsi: non prendiamo CHIUNQUE. Chi partecipa al nostro show deve essere intonato, deve dimostrare una predisposizione alle imitazioni. Poi, certo, c’è la quota di commedia”, racconta CONTI a DiPiù Tv. E infatti se l’anno scorso c’era Biagio Izzo, quest’anno c’è Paolantoni. Valeria Marini? “Saprà farsi valere”. Intanto CONTI fa sapere che Cristiano ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 21 settembre 2022) Carloscalda i motori del suo show punta di diamante.Show torna su Rai1 da venerdì 30 settembre. Nel cast troviamo Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Francesco Paolantoni che avrà Gabriele Cirilli come coach speciale. “Come ormai accade da anni, sono proprio i personaggi ad autocandidarsi: non prendiamo. Chi partecipa al nostro show deve essere intonato, deve dimostrare una predisposizione alle imitazioni. Poi, certo, c’è la quota di commedia”, raccontaa DiPiù Tv. E infatti se l’anno scorso c’era Biagio Izzo, quest’anno c’è Paolantoni. Valeria Marini? “Saprà farsi valere”. Intantofa sapere che Cristiano ...

