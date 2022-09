Como, due operai trovati morti in un container: avevano acceso un braciere per scaldarsi (Di mercoledì 21 settembre 2022) avevano acceso un fuoco per scaldarsi nella notte. Sarebbe questo il motivo per cui sono morti due operai del comasco, trovati privi di vita dopo aver trascorso la notte in un container nel cantiere in cui lavoravano. I due corpi sono stati scoperti dai colleghi, che stamattina non li avevano visti tornare al cantiere di Moltrasio, sul lago di Como. I due avevano acceso un braciere artigianale all’interno del container prefabbricato a uso ufficio. Sono morti per asfissia, provocata dalle esalazioni di monossido di carbonio. Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022)un fuoco pernella notte. Sarebbe questo il motivo per cui sonoduedel comasco,privi di vita dopo aver trascorso la notte in unnel cantiere in cui lavoravano. I due corpi sono stati scoperti dai colleghi, che stamattina non livisti tornare al cantiere di Moltrasio, sul lago di. I dueunartigianale all’interno delprefabbricato a uso ufficio. Sonoper asfissia, provocata dalle esalazioni di monossido di carbonio.

