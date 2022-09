Clima | Draghi | ' da crisi si esce tutti insieme | al fianco Paesi più vulnerabili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set.(Adnkronos) - “Grazie a un ritrovato spirito di cooperazione, abbiamo intensificato la lotta al cambiamentotico. Per la prima volta,gli Stati membri del G20 si sono impegnati a cercare di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali e hanno accettato le basi scientifiche di questo obiettivo. Abbiamo inoltre concordato una serie di risposte a breve e medio termine per raggiungerlo - a cui si aggiungono gli impegni assunti alla COP26 di Glasgow”. Lo ha ricordato il premier Marioin un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Durante il G20 abbiamo anche concordato nuovi impegni finanziari per aiutare ia basso reddito a passare a un'economia più sostenibile. ...