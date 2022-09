Atletico Madrid | Morata | “Rapporto con Simeone ottimo | mai avuto problemi”

(Di mercoledì 21 settembre 2022) “Non ho maialcun problema con, a volte ci scherziamo su questa cosa: il miocon lui è fenomenale, è il mio capo e c’è rispetto. Le voci su un presunto cattivofra di noi non so da dove siano uscite. Con poche persone nel mondo del calcio hobrutti rapporti. Semmai ci sono stati confronti fra adulti che vogliono il meglio per la squadra”. Così Alvaro, in un’intervista rilasciata a El Larguero, commenta il suocon Diego. L’ex attaccante della Juventus è tornato definitivamente all’in estate, dichiarando: “Ci sono pochi posti migliori dell’dove essere felice. Mi sento fortunato a essere qui”. SportFace.

Alvaro Morata, tornato all'Atletico Madrid dopo due anni in prestito alla Juve, ci tiene a fare chiarezza sul suo rapporto col Cholo. "Quando sono andato via gli ho scritto: 'mister, la mia stima e ..." 'Non so dove siano uscite le voci su una cattiva relazione fra di noi' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Non ho mai avuto alcun problema con Simeone, ...