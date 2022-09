Stati Uniti, Maduro invia criminali tra i migranti (Di martedì 20 settembre 2022) Boom dell’immigrazione negli USA dalle dittature latinoamericane Gli Stati Uniti hanno arrestato 203.597 migranti nel mese di agosto, più del 25% provengono da Venezuela, Cuba e Nicaragua, i tre paesi latinoamericani retti da dittature di sinistra. Sebbene non sia possibile identificare un unico motivo per questo improvviso cambiamento dei flussi migratori, è estremamente difficile per gli Stati Uniti espellere i migranti da quei tre paesi. Le relazioni degli Stati Uniti con le dittature di Venezuela, Cuba e Nicaragua sono infatti tese, il che rende quasi impossibile il rimpatrio dei migranti di tali nazionalità. Il Messico si è infatti impegnato ad accettare i migranti espulsi ai sensi del titolo 42 se provengono da ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 20 settembre 2022) Boom dell’immigrazione negli USA dalle dittature latinoamericane Glihanno arrestato 203.597nel mese di agosto, più del 25% provengono da Venezuela, Cuba e Nicaragua, i tre paesi latinoamericani retti da dittature di sinistra. Sebbene non sia possibile identificare un unico motivo per questo improvviso cambiamento dei flussi migratori, è estremamente difficile per gliespellere ida quei tre paesi. Le relazioni deglicon le dittature di Venezuela, Cuba e Nicaragua sono infatti tese, il che rende quasi impossibile il rimpatrio deidi tali nazionalità. Il Messico si è infatti impegnato ad accettare iespulsi ai sensi del titolo 42 se provengono da ...

