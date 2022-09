Spiacevole aneddoto per Can Yaman | “Ho detto arrestatelo”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 settembre 2022) Canè in grado di esercitare un certo fascino sul pubblico. Oltre alle incredibili doti di attore, infatti, è famoso per la sua estrema bellezza. L’aver preso parte a soap di successo gli ha consentito di farsi conoscere anche dagli spettatori italiani. La sua presenza è diventata così costante da spingere i produttori di Viola Come il Mare ad assumerlo come co-protagonista della fiction. Ovviamente, tutto questo non ha solo conseguenze positive. Infatti, la crescente notorietà, in più occasioni, l’ha fatto trovare in situazioni spiacevoli. In una recente intervista per La Stampa, ha parlato proprio di uno di questi aneddoti. Potrebbe interessarti: Canarriva ad Amici 22 e colpisce tutte, perfino Alessandra Celentano! Viola Come il Mare, la brutta esperienza di Can: “Mi ha dato fastidio” Can ...