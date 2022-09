Scontro tra auto a Cividate, una ribaltata (Di martedì 20 settembre 2022) Cividate al Piano. Incidente fortunatamente non grave quello che si è verificato martedì sera, 20 settembre, a Cividate al Piano, in via Caduti di Nassirya. L’allarme è scattato intorno alle 19 e l’ambulanza ha soccorso tre persone rimaste ferite, portate all’ospedale di Romano di Lombardia senza gravi conseguenze. Da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolte più auto, una ribaltata a bordo strada. Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022)al Piano. Incidente fortunatamente non grave quello che si è verificato martedì sera, 20 settembre, aal Piano, in via Caduti di Nassirya. L’allarme è scattato intorno alle 19 e l’ambulanza ha soccorso tre persone rimaste ferite, portate all’ospedale di Romano di Lombardia senza gravi conseguenze. Da chiarire la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolte più, unaa bordo strada.

RaiNews : Il premio Nobel per la fisica nel 2021, Giorgio Parisi: 'Era e rimane fondamentale disinnescare i conflitti prima c… - ale_dibattista : Ieri ho avuto uno scontro piuttosto acceso con la Serracchiani. Non voterò la Meloni e neppure il Pd. Perché non s… - Ettore_Rosato : Il #TerzoPolo è l'alternativa allo scontro ideologico tra destra e sinistra basato su parametri del secolo scorso.… - freddylos_di : @Ivan_Grieco Perché gli usa e regno unito la vogliono? questa guerra si sarebbe potuta evitare concedendo quello ch… - giovanna30573 : RT @Limbolimbo18: Bolsonaro amato dal suo popolo Orban amato dal suo popolo Putin amato dal suo popolo Trudeau, Draghi, Macron, Sholz e com… -