“Purtroppo è così”. Luca Argentero rattrista i fan con poche parole su Doc Nelle tue mani (Di martedì 20 settembre 2022) La stagione televisiva è ripartita dopo la pausa estiva. Tutti i programmi più importanti e più amati dal pubblico sono nuovamente in onda da quelli di approfondimento, ai reality passando per talk show e serie. C’è grande curiosità nel sapere quando tornerà in tv la nuova stagione di Doc Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero nel ruolo del protagonista, il dottor Andrea Fanti. L’attore ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni insieme ad Alessandro Siani con cui conduce Striscia La Notizia. Per Luca Argentero è un momento magico: gli impegni lavorativi non mancano e soprattutto sarà nuovamente padre. Sua moglie Cristina Marino sposata nel 2021 aspetta un bimbo dopo la nascita di Nina. L’attore ha annunciato il lieto evento sui social. Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022) La stagione televisiva è ripartita dopo la pausa estiva. Tutti i programmi più importanti e più amati dal pubblico sono nuovamente in onda da quelli di approfondimento, ai reality passando per talk show e serie. C’è grande curiosità nel sapere quando tornerà in tv la nuova stagione di Doctue, la fiction connel ruolo del protagonista, il dottor Andrea Fanti. L’attore ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni insieme ad Alessandro Siani con cui conduce Striscia La Notizia. Perè un momento magico: gli impegni lavorativi non mancano e soprattutto sarà nuovamente padre. Sua moglie Cristina Marino sposata nel 2021 aspetta un bimbo dopo la nascita di Nina. L’attore ha annunciato il lieto evento sui social. Una ...

_Nico_Piro_ : #12settembre la guerra in #Ucraina è finita, Kyev ha vinto, l’esercito russo è in rotta, Putin ha le ore contate, c… - limesonline : ?? #LimesMare 'Il mare è il sistema circolatorio del pianeta e quindi della geopolitica. I popoli si distinguono in… - borghi_claudio : @SimoneilGallo91 @benedettoventu1 Purtroppo il M5S era così... disposto a tutto pur di governare e chiaramente infi… - IngrossoMassimo : @hirtbello @alessiomagno1 @AlexBazzaro Purtroppo ce lo abbiamo ancora come consigliere comunale a Venezia. E pensar… - PSiael : @marilenagasbar1 @pescarese1973 Si hai ragione,purtroppo è proprio così e la cosa mi lascia sconcertata ! Io ci spe… -

I luoghi migliori dove vedere l'aurora boreale con il massimo solare ... maltempo permettendo, che in questi lidi è, purtroppo, molto frequente (come e forse peggio della ... Solo in occasione delle più grandi tempeste solari le luci si spingono così a sud, ma l'arrivo della ... Le Donatella: 'Papà è morto davanti ai nostri occhi' Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre ... 'Purtroppo gli stessi ringraziamenti non possiamo farli al personale del 118. Senza entrare nei ... L'HuffPost ... maltempo permettendo, che in questi lidi è,, molto frequente (come e forse peggio della ... Solo in occasione delle più grandi tempeste solari le luci si spingonoa sud, ma l'arrivo della ...Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perditaimprovvisa. Nostro padre ... 'gli stessi ringraziamenti non possiamo farli al personale del 118. Senza entrare nei ... Così vulnerabili e così immobili sulla crisi climatica