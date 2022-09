OnePlus Nord Watch è arrivato | ecco lo smartwatch che sfiderà Apple

(Di martedì 20 settembre 2022) È finalmente giunto il momento di mettere le mani, o meglio, gli occhi su. Lo smart, che punta a sfidare l’eterno rivale di, e di farlo proponendosi ad un prezzo decisamente competitivo, si mostra in render e informazioni ufficiali.si mostra ufficialmente – 20922 www.computermagazine.itDopo le indiscrezioni di inizio settembre e i leak degli scorsi mesi,giungere – finalmente – informazioni ufficiali in merito al prossimo – primo – smartdella branca di, il primo della serie, è qui, e si mostra in tutto il suo splendore sullo store ufficiale ...

In vista del lancio, il tipster Mukul Sharma ha fatto trapelare le principali specifiche delWatch. Secondo Sharma, ilWatch avrà un quadrante di 45,2 mm. Ospiterà un ...OnePlus è un brand che nel passato ha proposto smartphone fuori dall'ordinario, innovativi e affidabili. Adesso sta tornando sulla cresta dell'onda, e i suoi terminali sono da non perdere. Inoltre, Am ...OnePlus Nord Watch spunta in un primo teaser su un sito indiano, scopriamo il prossimo smartwatch o, smartband in arrivo della casa cinese.