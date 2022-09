Nelle metropoli del futuro si viaggia con il drone, ecco il progetto Ue coordinato dal Cira (Di martedì 20 settembre 2022) Il progetto europeo X-Team D2D ha messo a punto “una strategia per la perfetta integrazione della gestione del traffico e del trasporto aereo in ambienti urbani e suburbani e ha identificato le tecnologie necessarie affinché ciò avvenga nel breve e nel lungo termine”, tenendo pienamente in considerazione anche le nuove tecnologie per la Urban Air Mobility, cioè il trasporto di persone in ambito urbano ed extra urbano tramite l’impiego di appositi droni. E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che “X-Team D2D (Extended Atm For Door2Door Travel) è un progetto europeo iniziato il 1° giugno del 2020 che terminerà il 30 settembre di quest’anno. Il progetto fa parte della programmazione pluriennale Sesar 2020 per il periodo 2019-2021?. “X-Team – continua la nota – ha sposato l’obiettivo della comunità dell’aviazione europea che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) Ileuropeo X-Team D2D ha messo a punto “una strategia per la perfetta integrazione della gestione del traffico e del trasporto aereo in ambienti urbani e suburbani e ha identificato le tecnologie necessarie affinché ciò avvenga nel breve e nel lungo termine”, tenendo pienamente in considerazione anche le nuove tecnologie per la Urban Air Mobility, cioè il trasporto di persone in ambito urbano ed extra urbano tramite l’impiego di appositi droni. E’ quanto si legge in una nota in cui si spiega che “X-Team D2D (Extended Atm For Door2Door Travel) è uneuropeo iniziato il 1° giugno del 2020 che terminerà il 30 settembre di quest’anno. Ilfa parte della programmazione pluriennale Sesar 2020 per il periodo 2019-2021?. “X-Team – continua la nota – ha sposato l’obiettivo della comunità dell’aviazione europea che ...

