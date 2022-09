Nei pressi di San Severo, in auto 26 chili di cocaina: due arresti Guardia di finanza (Di martedì 20 settembre 2022) Dal comando di Torre Fantine l’operazione di contrasto al traffico di droga nei pressi di San Severo. Stralcio del comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I due occupanti della vettura, un uomo ed una donna di origini albanesi e con passaporto svedese, hanno dapprima osservato attentamente la zona, poi la donna è scesa dall’auto per farvi ritorno dopo pochi minuti, mentre l’uomo è sempre rimasto chiuso al suo interno. Insospettiti dall’atteggiamento circospetto, i finanzieri hanno deciso di procedere al controllo. A quel punto i due hanno iniziato a mostrare segni di nervosismo, riferendo circostanze che ad un primo sommario controllo sono risultate non veritiere. Pertanto, con il supporto dell’unità cinofila è stata condotta un’accurata ispezione dell’autovettura che ha ... Leggi su noinotizie (Di martedì 20 settembre 2022) Dal comando di Torre Fantine l’operazione di contrasto al traffico di droga neidi San. Stralcio del comunicato diffuso dalladi: I due occupanti della vettura, un uomo ed una donna di origini albanesi e con passaporto svedese, hanno dapprima osservato attentamente la zona, poi la donna è scesa dall’per farvi ritorno dopo pochi minuti, mentre l’uomo è sempre rimasto chiuso al suo interno. Insospettiti dall’atteggiamento circospetto, i finanzieri hanno deciso di procedere al controllo. A quel punto i due hanno iniziato a mostrare segni di nervosismo, riferendo circostanze che ad un primo sommario controllo sono risultate non veritiere. Pertanto, con il supporto dell’unità cinofila è stata condotta un’accurata ispezione dell’vettura che ha ...

