La frustata | storie di pistoleri e di belle donne

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 settembre 2022) LAIris ore 21 con Richard Widmark, Donna Reed e John McIntire. Regia di John Sturges. Produzione USA 1956. Duratat: 1 ora e 24 minuti LA TRAMA Le strade di un pistolero e di una bella donna s'incrociano quando entrambi si ritrovano in un deserto dell'Arizona a cercare le tracce di un massacro compiuto dagli indiani. Alla strage scampò solo un bianco che si era accordato coi pellerossa per vendere i suoi compagni di avventura. Chi è il rinnegato? Il padrino del pistolero o il marito della donna? Dopo una serie di avventure, l'interrogativo si scioglie. La canaglia è il padrino. Che è sempre un assassino e mette il figlioccio nel dilemma se diventare suo complice o sparargli addosso. PERCHE' VEDERLO perchè anche se è un western del quale han parlato poco ledel cinema, tutto funziona a meraviglia in ogni reparto. Dalla ...