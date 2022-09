GLI EFFETTI DELLA CRISI CLIMATICA NEI COMUNI COSTIERI DEL MEDIO ADRIATICO

Leggi su lopinionista

(Di martedì 20 settembre 2022) ANCONA – Gli impatti dei cambiamenti climatici sull’economia, sull’ambiente e sulla salute delle persone in Europa, in particolare quella meridionale, sono destinati nei prossimi anni ad aumentare concatastrofici soprattutto sulla popolazione urbana, se non verranno messe in atto efficaci misure di adattamento. Purtroppo, l’Indice di Vulnerabilità al Cambiamento Climatico (JRC, Eurostat, DG Regio) registra i valori massimi (0,37 – 0,52) per le regioni del sud Europa, incluse le Marche e l’Abruzzo, dove sono ubicati iCittà delItaliano (CMAI). La straordinaria ondata di maltempo che ha colpito le Marche negli scorsi giorni, provocando diverse vittime, numerosi dispersi e centinaia di sfollati, fa riflettere sull’urgenza di trovare delle strategie adeguate per far ...