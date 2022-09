Erdogan | Ho l' impressione che Putin voglia concludere la guerra in Ucraina

MediasetTgcom24 : Ucraina, Erdogan: ho l'impressione che Putin voglia concludere la guerra #erdogan #presidente #uzbekistan… - TgLa7 : #Erdogan, ho impressione che #Putin voglia concludere guerra. 'Situazione ora e' problematica, bene scambio ostaggi' - robtic58 : RT @andreacantelmo8: #Erdogan: '#Putin mi ha dimostrato di essere disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile. E' stata qu… - warsteiner_SF : RT @andreacantelmo8: #Erdogan: '#Putin mi ha dimostrato di essere disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile. E' stata qu… - leftsnoopy : RT @andreacantelmo8: #Erdogan: '#Putin mi ha dimostrato di essere disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile. E' stata qu… -

Ore 10:50 -: le terre invase dalla Russia devono tornare all'Ucraina Il presidente turco Recep Tayyip, in un'intervista alla tv americana Pbs, ripresa dal Guardian , ha dichiarato ......dagli oligarchi", rispondendo a una domanda sul conflitto in Ucraina nel corso di un'intervista rilasciata alla tv statunitense Pbs, ha poi aggiunto: 'Questa è stata la mia, ...La Turchia ha mediato tra Russia e Ucraina contribuendo a un accordo per uno scambio di 200 prigionieri di guerra . Lo ha rivelato il presidente turco Recep ...La Russia dovrebbe restituire i territori occupati all'Ucraina come parte di un accordo di pace. L'annuncio di Ergogan, presidente turco.