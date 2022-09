Emanuele Novi morto a 26 anni | chi era la vittima dell' incidente a Calenzano

(Di martedì 20 settembre 2022) La tragedia del giovane residente a Sesto Fiorentino. Lo schianto in moto è avvenuto intorno alle 22 di lunedì 19 settembre tra via Pertini e via ...

qn_lanazione : La tragedia a #Calenzano. Emanuele Novi, 26 anni, abitava a Sesto Fiorentino -

La tragedia del giovane residente a Sesto Fiorentino. Lo schianto in moto è avvenuto intorno alle 22 di lunedì 19 settembre tra via Pertini e via ...... costringendole a trovare riparo all'interno di un negozio del centro, corso Vittorio. L'... La rissa alPark In un video pubblicato su Instagram relativo a una lite violenta tra ragazze ...L’impatto con il muretto è stato fatale a un motociclista di 26 anni, Emanuele Novi, che ha perso la vita in un tragico incidente intorno alla 22,00 di lunedì 19 settembre a Calenzano (Firenze), nei p ...Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Per ricostruire la dinamica gli inquirenti utilizzeranno le telecamere di sorveglianza ...