Dramma a Montella | incendio in una abitazione | muore 50enne

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 19’20 di oggi 20 settembre, sono intervenuti in via Piazzavano aper unche si è sviluppato in unadel posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato immediatamente la locale squadra del distaccamento di, supporta dalla squadra del distaccamento di Lioni, un’autobotte e un’altra squadra dalla sede centrale di Avellino. Le fiamme che hanno avvolto l’interasono state spente con non poche difficoltà, visto che la casa era situata in fondo ad un vicolo molto stretto. Purtroppo all’interno è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 50 anni privo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

