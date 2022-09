## Draghi: con autocrazie pronti a collaborare ma coerenti su valori (Di martedì 20 settembre 2022) In uno scenario globale in cui l'invasione dell'Ucraina rischia di creare un nuovo clima di Guerra Fredda, "la domanda su come affrontiamo le autocrazie definirà la nostra capacità di plasmare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) In uno scenario globale in cui l'invasione dell'Ucraina rischia di creare un nuovo clima di Guerra Fredda, "la domanda su come affrontiamo ledefinirà la nostra capacità di plasmare il ...

