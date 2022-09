Dà in escandescenze e si barrica in casa brandendo un coltello | l’irruzione dopo 6 ore di trattative con i Carabinieri

(Di martedì 20 settembre 2022) Ore di paura per un’intera palazzina, in via Napoli a Lariano, in provincia di Roma, nella tarda serata di ieri.aver aggredito la madre ed essere andato in, un uomo di 46 anni si èto inunda cucina e facendo temere una tragedia familiare. L’allarme Tutto è iniziato intorno alle 18:30 di ieri nella palazzina di 5 piani di via Napoli. L’uomo, un 46enne che soffre di disturbi psichiatrici, ha iniziato a urlare, completamente fuori di senno. Poi ha aggredito la madre, fortunatamente senza farle del male. Ma, in preda alla furia, ha afferrato unda cucina,lo minacciosamente. Terrorizzata, la madre – approfittando di un attimo di distrazione del figlio – è riuscita a chiamare il NUE ...

