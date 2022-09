Crollo Morandi, Autostrade e Spea escono dal processo Scoppia la rabbia dei familiari delle vittime: "Vergogna" (Di martedì 20 settembre 2022) Prosegue il processo per il Crollo del ponte Morandi a Genova, costato la vita a 43 persone. Ma l'udienza di ieri ha fatto registrare un colpo di scena, annunciato ma sorprendente. Autostrade per l’Italia e la sua società gemella deputata ai controlli delle infrastrutture, Spea Engineering, - si legge sulla Stampa - sono fuori dal processo e non risponderanno civilmente per i morti e per tutti i danni legali. Accolta la richiesta fatta dalle due società coinvolte nella strage. Una scelta che ha scatenato l’ira dei parenti delle vittime che hanno gridato "Vergogna". A parlare per tutti Egle Possetti, portavoce del comitato Ponte Morandi che si è detta "amareggiata e delusa per questa decisione. Abbiamo ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 20 settembre 2022) Prosegue ilper ildel pontea Genova, costato la vita a 43 persone. Ma l'udienza di ieri ha fatto registrare un colpo di scena, annunciato ma sorprendente.per l’Italia e la sua società gemella deputata ai controlliinfrastrutture,Engineering, - si legge sulla Stampa - sono fuori dale non risponderanno civilmente per i morti e per tutti i danni legali. Accolta la richiesta fatta dalle due società coinvolte nella strage. Una scelta che ha scatenato l’ira dei parentiche hanno gridato "". A parlare per tutti Egle Possetti, portavoce del comitato Ponteche si è detta "amareggiata e delusa per questa decisione. Abbiamo ...

