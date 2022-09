(Di martedì 20 settembre 2022) "Nel rapporto 'Il Non Profit in evoluzione', che abbiamo ideato e realizzato con l'aiuto del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell'Universitàdel ...

lifestyleblogit : Crippa (Cattolica), 'stabilità e gestione del rischio punti chiave terzo settore' - - italiaserait : Crippa (Cattolica), ‘stabilità e gestione del rischio punti chiave terzo settore’ - fisco24_info : Crippa (Cattolica), 'stabilità e gestione del rischio punti chiave terzo settore': (Adnkronos) - 'Nel rapporto ‘Il… - News24_it : Crippa (Cattolica), 'stabilità e gestione del rischio punti chiave terzo settore' - oraziospoto : RT @SilviaTrovato: 'Manca una reale copertura assicurativa, oggi, rispetto a tutti i nuovi rischi come quelli legati al digitale', cit. Ca… -

Adnkronos

Lo ha detto Carlalberto, Responsabile Business Development e Marketing diAssicurazioni, a margine dell'evento 'In 4 per Voi - Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non ...... prodotti e servizi e partnership mirate", aggiunge Carlalberto, Responsabile Business Development e Marketing diAssicurazioni. "Conoscere, accompagnare e proteggere chi lavora nell'... Crippa (Cattolica), 'stabilità e gestione del rischio punti chiave terzo settore' Milano, 20 set. (Adnkronos) - "Nel rapporto ‘Il Non Profit in evoluzione’, che abbiamo ideato e realizzato con l’aiuto del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro ...I volti e le storie del Terzo Settore sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni, al via oggi. La Compagnia ...