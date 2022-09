Ci sarà maggioranza di centrodestra La profezia di Meloni sul dopo-elezioni

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 settembre 2022) Giorgianon ha dubbi. E, a pochi giorni dall'appuntamento elettorale del 25 settembre, fa la suasul risultato del voto e sul. La presidente di Fratelli d'Italia ha parlato di questo e dei rapporti internazionali durante la puntata di "Oggi è un altro giorno", in onda il 20 settembre su Rai1. «I dati dicono che ci sono i margini per fare unadie non vedo perché persone che si presentano insieme allepoi dovrebbero fare una scelta diversa. Dall'altra parte mi pare ci sia una situazione più confusa perché si presentano tutti in ordine sparso e poi dicono di voler andare al governo. Ma dai dati nessuno può andare al governo rifacendo l'alleanza del "tutti contro" vista in questi anni». Così la presidente di ...