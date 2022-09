Ancora proteste per Masha Amini: le donne islamiche si tagliano i capelli e bruciano i veli (Di martedì 20 settembre 2022) Ancora in corso le proteste sui social dopo l’uccisione della giovane Masha Amini, 22 anni, picchiata a morte dalla ‘polizia morale’ dopo essere stata arrestata perché non indossava correttamente il velo. Da giorni, in rete, circolano video virali in cui donne iraniane si tagliano i capelli o bruciano i gli hijab, i veli tipici della religione islamica, in segno di protesta per la morte di Masha, che sarebbe stata uccisa per una ciocca di capelli fuori posto. Alcune donne presenti al funerale hanno addirittura tolto il velo e gridato : “Morte al dittatore“, sventolando lo hijab in aria segno di sfida al regime. Anche l’attrice iraniana Anahita Hemmati ha voluto significare la ... Leggi su zon (Di martedì 20 settembre 2022)in corso lesui social dopo l’uccisione della giovane, 22 anni, picchiata a morte dalla ‘polizia morale’ dopo essere stata arrestata perché non indossava correttamente il velo. Da giorni, in rete, circolano video virali in cuiiraniane sii gli hijab, itipici della religione islamica, in segno di protesta per la morte di, che sarebbe stata uccisa per una ciocca difuori posto. Alcunepresenti al funerale hanno addirittura tolto il velo e gridato : “Morte al dittatore“, sventolando lo hijab in aria segno di sfida al regime. Anche l’attrice iraniana Anahita Hemmati ha voluto significare la ...

