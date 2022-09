Vangelo di oggi 19 Settembre 2022: Lc 8,16-18 | Video commento (Di lunedì 19 settembre 2022) Ascoltiamo il Vangelo di lunedì 19 Settembre 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “A chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere”. “Il cristiano è un testimone. Testimonianza. Una delle peculiarità degli atteggiamenti cristiani. Un cristiano che porta questa luce, deve farla vedere perché L'articolo Vangelo di oggi 19 Settembre 2022: Lc 8,16-18 Video commento proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 19 settembre 2022) Ascoltiamo ildi lunedì 19, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “A chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere”. “Il cristiano è un testimone. Testimonianza. Una delle peculiarità degli atteggiamenti cristiani. Un cristiano che porta questa luce, deve farla vedere perché L'articolodi19: Lc 8,16-18proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : #PapaFrancesco: Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci… - luigil8993891 : @CarloCalenda Oggi potete fare una piccola riflessione sulla vostre politiche fatte in passato sull'argomento. Si s… - DomenicoMazzil5 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci. Al… - DomenicoMazzil5 : RT @FrancescoGrana: Papa: 'Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione come quella che il Vangelo ci racconta; condotte disoneste,… - CabriniGirl : RT @bentivoglio_l: Un passo della Messa di oggi. Dal Vangelo secondo Luca. Continuo a chiedermi cosa intende Luca per “ricchezza disonesta”… -