Trovato morto nel suo ristorante, addio allo chef Alberto Carollo (Di lunedì 19 settembre 2022) E’ stato Trovato esanime dai suoi collaboratori alle 6,30 del mattino nel suo ristorante. Inutile la chiamata al 118. Ad appena 42 anni è morto lo chef Alberto Carollo, proprietario del ristorante “Al lago di Posina” nell’omonimo paese del Vicentino. “Proprio quest’anno – si legge su brevenews.com – il suo locale aveva vinto il premio come miglior ristorante del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del Nucleo investigativo della compagnia di Schio. Carollo era padre di due figlie, a cui era molto legato. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto shock la comunità dove lo chef era molto conosciuto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) E’ statoesanime dai suoi collaboratori alle 6,30 del mattino nel suo. Inutile la chiamata al 118. Ad appena 42 anni èlo, proprietario del“Al lago di Posina” nell’omonimo paese del Vicentino. “Proprio quest’anno – si legge su brevenews.com – il suo locale aveva vinto il premio come migliordel paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del Nucleo investigativo della compagnia di Schio.era padre di due figlie, a cui era molto legato. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto shock la comunità dove loera molto conosciuto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

infoitinterno : Morto Aldo Sciammetta: scivola in un canale a Piazzatorre mentre cerca funghi, trovato da un escursionista - canale58 : Cronaca - Senerchia, trovato morto il 36enne scomparso - LiberataItalia : Trovato morto nel suo ristorante, addio allo chef Alberto Carollo ?? - bi_loriana : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Pastore precipita in un dirupo di 25 metri: morto 36enne - telodogratis : Cane trovato morto in strada: forse ucciso a sassate -