Trek Segafredo | arriva Ilaria Sanguineti dalla Valcar TS

Leggi su blogciclismo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Continua a crescere la colonia italiana in. Oltre alle due Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo e il prossimo arrivo di Gaia Realini, la formazione statunitense dal gennaio 2023 accoglierà anche, fresca di firma su un contratto di durata biennale. L’esperta atleta ligureTravel & Service, squadra nella quale ha militato nelle ultime cinque stagioni. LEGGI ANCHE: Matej Mohoric ha rinnovato il contratto con la Bahrain Victorious La classe ’94, tornata al successo quest’anno alla Dwaars door het Hageland quasi sei anni dopo l’ultima vittoria, sarà un prezioso aiuto proprio per l’ex compagna di squadra Elisa Balsamo fungendo da leadout per le volate e avrà anche l’occasione per cercare lei in prima persona il ...