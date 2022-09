Studenti seguono comizio di Salvini a Catania, scoppia la polemica. Dirigente: “Mi hanno seguito in modo libero e volontario” (Di lunedì 19 settembre 2022) Preside si candida con la Lega alle elezioni e al comizio di Matteo Salvini vanno anche alcuni Studenti con la divisa dell'istituto. È accaduto a Catania venerdì scorso e scoppia la polemica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Preside si candida con la Lega alle elezioni e aldi Matteovanno anche alcunicon la divisa dell'istituto. È accaduto avenerdì scorso ela. L'articolo .

