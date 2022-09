Sophie Codegoni commenta la proposta di matrimonio: "L'anello sul red carpet di Venezia è una promessa d'amore" (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella prima puntata del 'GF VIP Party', l'ex gieffina risponde anche alle critiche: 'Credo di non aver mancato di rispetto a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella prima puntata del 'GF VIP Party', l'ex gieffina risponde anche alle critiche: 'Credo di non aver mancato di rispetto a ...

GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - demoanto9 : Io che sto aspettando di vedere le foto dei miei pupilli, ma non li vedo neanche con il binocolo ??????… - chiara123411 : @Maretta06876768 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni non riesco, l’ho vista di sfuggita - Maretta06876768 : @chiara123411 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni No dobbiamo trovarla...fai una foto - chiara123411 : @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni ci siete, siete dietro l’occhio!!!! la vostra foto è lì #basciagoni -