Si ritirerà davvero il regista di Io e Annie ?

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il mondo del cinema è in subbuglio. Perché stavolta sembra essere vero: Woody Allen, 87 anni il 30 novembre, intende smettere di fare film. Lo ha confermato lo stessoal quotidiano spagnolo La Vanguardia, in un’intervista avvenuta in occasione della promozione della sua ultima raccolta di racconti Zero Gravity (La Nave di Teseo). «La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e di concentrarmi sulla scrittura» ha detto. Precisando però che non è un addio immediato: prima vuole concludere Wasp 22, il film cui sta lavorando, che verrà girato interamente in Francia. «Questo mio prossimo film sarà il numero 50, penso sia un buon momento per fermarsi» ha aggiunto. ...