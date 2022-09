Scuola, 3 studenti su 4 contro il divieto di utilizzare cellulari in aula (Di lunedì 19 settembre 2022) Il divieto assoluto d'uso del telefono cellulare a Scuola divide gli insegnanti e i loro studenti: lo dice l'ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, condotto in collaborazione con la redazione di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilassoluto d'uso del telefono cellulare adivide gli insegnanti e i loro: lo dice l'ultimo sondaggio della Tecnica della, condotto in collaborazione con la redazione di ...

GiuseppeConteIT : In bocca al lupo a studenti, docenti e personale scolastico per questa prima campanella! Oggi vi ripropongo questa… - sbonaccini : Aprono le scuole. Per tantissimi studenti dell’Emilia-Romagna andare e tornare da scuola, con bus o treni del tpl r… - elio_vito : Hanno riaperto le scuole e sono tornati a scuola migliaia di studenti che sono nati in Italia, vivono in Italia ma… - palermo24h : Scuola: torna il banco dei desideri per regalare libri, penne e quaderni ai piccoli studenti in difficoltà - Italpress : Scuola, Bullismo, il 20% degli studenti è stato vittima di violenza -